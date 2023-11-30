Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни ЄС погодили пакет фінансової підтримки для України в EUR50 млрд - ЗМІ

 

Європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявляє, що пропозицію Європейської комісії підтримати Україну кредитами й грантами на суму EUR50 млрд протягом наступних чотирьох років ніхто не заперечує, повідомляє Sky News.

"Головне - це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за величиною", - сказав Ган на брифінгу в четвер.

Видання зазначає, що уряди ЄС сперечаються щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як комісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти в загальний бюджет, більша частина яких призначена для України.

Як повідомлялося, Єврокомісія 20 червня запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько EUR50 млрд, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 рр.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна вимагає від нас надзвичайної гнучкості". За її словами, загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже сягнула EUR30 млрд, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес