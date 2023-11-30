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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна анонсував плани приватизації на 2024 рік

16:47 30.11.2023 |

Економіка

 

У 2024 році Фонд держмайна запланував не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди. зокрема державних земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль під час зустрічі з регіональним директором Інституту глобальних змін Тоні Блера (TBI), Ніколасом Дунаїсом.

"Сьогодні час пошуку внутрішніх резервів держави", - сказав голова Фонду держмайна.

Велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає виставлення на ринок таких активів, як Одеський припортовий завод, "Центренерго", Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш" та "Сумихімпром".

"Наразі вже активно відбувається процес малої приватизації об'єктів, а найближчим часом плануємо виставити на ринок об'єкти великої приватизації зі стартовою вартістю від 250 млн грн", - анонсував Коваль.

Також у 2024 році планується розпочати аукціони з оренди сільськогосподарських земель, що перебувають у державній власності.

Крім того, Фонд державного майна виступить як найбільший власник brownfield-активів, представляючи неактивні або покинуті підприємства з вже підключеними комунікаціями, які активно включаються в процес приватизації.

У цьому зв'язку Віталій Коваль наголосив, що Фонд відкритий для рішучих інвесторів.

"Саме зараз виникає сприятливий момент для інвестицій в Україну", - зазначив очільник ФДМУ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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