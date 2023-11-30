Фінансові новини
- |
- 30.11.23
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна анонсував плани приватизації на 2024 рік
16:47 30.11.2023 |
У 2024 році Фонд держмайна запланував не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди. зокрема державних земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль під час зустрічі з регіональним директором Інституту глобальних змін Тоні Блера (TBI), Ніколасом Дунаїсом.
"Сьогодні час пошуку внутрішніх резервів держави", - сказав голова Фонду держмайна.
Велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає виставлення на ринок таких активів, як Одеський припортовий завод, "Центренерго", Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Українські енергетичні машини", "Електроважмаш" та "Сумихімпром".
"Наразі вже активно відбувається процес малої приватизації об'єктів, а найближчим часом плануємо виставити на ринок об'єкти великої приватизації зі стартовою вартістю від 250 млн грн", - анонсував Коваль.
Також у 2024 році планується розпочати аукціони з оренди сільськогосподарських земель, що перебувають у державній власності.
Крім того, Фонд державного майна виступить як найбільший власник brownfield-активів, представляючи неактивні або покинуті підприємства з вже підключеними комунікаціями, які активно включаються в процес приватизації.
У цьому зв'язку Віталій Коваль наголосив, що Фонд відкритий для рішучих інвесторів.
"Саме зараз виникає сприятливий момент для інвестицій в Україну", - зазначив очільник ФДМУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
|Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму
|Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Країни ЄС погодили пакет фінансової підтримки для України в EUR50 млрд - ЗМІ
|Фонд держмайна анонсував плани приватизації на 2024 рік
|Комітет ВР погодив законопроєкт про протидію незаконному обігу пального
|Обсяги фінансової допомоги Україні впали у листопаді до мінімуму за пів року, – Мінфін
|Нафта активно дорожчає, Brent близько $84 за барель
|Пальне на АЗС у листопаді здешевшало на 1 грн/л
Бізнес
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
|YouTube запустив розділ з іграми Playables, але не для всіх
|Китай почав будувати перше в світі підводне сховище зберігання даних