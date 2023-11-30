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АНАЛІТИКА

Обсяги фінансової допомоги Україні впали у листопаді до мінімуму за пів року, – Мінфін

14:06 30.11.2023 |

Економіка

 

У листопаді 2023 року до державного бюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування від партнерів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, у тому числі від ЄС Україна отримала у листопаді $1,6 млрд, ще $400 млн надійшло від Світового банку під гарантію Великої Британії, ще $5 млн надав сам Світовий банк.

Загалом за 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів залучило близько $37,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету із запланованих $42,3 млрд.

Водночас у листопаді обсяги фінансової допомоги виявилися найменшими принаймні за останні пів року: у жовтні вони становили $2,8 млрд, у вересні - близько $3 млрд, у серпні - $4,6 млрд, у липні - $5,3 млрд, у червні - близько $3 млрд.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Відповідно до закону, доходи бюджету заплановані у сумі 1,76 трлн грн. Видатки - 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету передбачається у 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення очікуються на рівні $41 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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