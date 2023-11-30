Майже 8000 компаній переїхали по Україні з початку великої війни: які регіони у лідерах

Від початку повномасштабної війни майже 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабної війни. 27% від загальної кількості компаній виїхала з Києва.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

При цьому найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Одещини. А переважна більшість релокованих підприємств (44%) представляють сферу оптової торгівлі, також у топі - компанії у сфері будівництва та нерухомості.

У топ-3 регіонів, звідки підприємці переїздили від початку повномасштабної, також потрапили Дніпропетровщина (11%) та Донеччина (8%).

Водночас Київ також очолює перелік регіонів, куди переїздять компанії - 22% від загальної кількості релокантів обрали саме столицю.

"Попри військові дії та близькість до лінії фронту, підприємці також обирають Харківщину та Одещину - по 10% компаній, що змінили регіони", - кажуть в Опендатабот.

Наразі ж найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу - з Києва до Одещини: цей шлях обрали 350 компаній. Другим за популярністю став напрямок з Дніпропетровщини до Києва - 300 компаній. Замикає топ-3 маршрут "Київ-Харківщина" - 289 бізнесів.