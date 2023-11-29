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АНАЛІТИКА

Речі які реально допомагають девелоперам продавати квартири в новобудовах – експертна думка

15:56 29.11.2023 |

Економіка

 Альона Піскунова, концептологиня групи компаній DIM

Три речі, які сьогодні реально допомагають девелоперам продавати квартири в новобудовах 

В українських девелоперів на первинному ринку нерухомості з моменту початку повномасштабної війни було два надскладних виклики. Перший - вистояти і зберегти позиції, тобто команду, підтримати тих, хто пішов боронити країну у військо, вчасно розморозити майданчики та не втратити темпів будівництва. Другий - вижити в умовах обмеженого попиту, а в особливо складні періоди практично нульового інтересу до купівлі квартир.

Усі ми добре пам'ятаємо перше півріччя 2022 року, потім період масових ракетних обстрілів осінь-зима минулого року - тоді обсяг попиту впав в рази, а кількість угод вимірювалась одиницями, в кращому випадку десятками квартир за умови, що ти вчасно і швидко будуєш ліквідні проєкти і концепти ЖК повністю задовольняють запит покупця сьогодні.

На щастя, з весни 2023, якщо бути точними - то з кінця травня, після завершення ракетного терору на столицю, столичний ринок нерухомості переживає період стриманого оптимізму: обсяг продажів  в комфорт+ сегменті за умови активного будівництва проєкту зростає на 5-6% щомісяця. Нам, до прикладу, вдалося повернути понад 40% обсягів продажів довоєнного періоду.

Однак за цими цифрами, по факту, стоїть три речі. Передусім помітна будівельна активність на майданчиках, яка зараз є одним із пріоритетних критеріїв вибору. Понад 95% покупців, за нашими спостереженнями, за останні півроку називають будівельну активність і репутацію девелопера важливою для прийняття кінцевого вибору.

Другий принциповий момент - це ліквідність формату та комплексу. Людям принципово бачити не уявні рендери, а концепцію житлового простору, де зонування і наповнення території функціями та інфраструктурою відповідає усім їхнім буденним запитам, а планувальні рішення є ергономічними та комфортними для життя.

Найбільш ліквідними стають формати поліфункціональний кластер, еко-місто та багатофункціональний комплекс із концепцією 15-хвилинного міста. Найбільш ходовими стають європланування від 45 до 85 кв.м, обов'язково велика кухня-вітальня від 20 кв.м, ізольовані спальні, наявність двох санвузлів для 2-3-кімнатних квартир.

І третій момент, що сприяє поступовому відновленню попиту, - готовність компанії йти на поступки і пропонувати гнучкі умови купівлі. Власне, сьогодні продажі в достатній кількості є у тих, хто завдяки стійкій фінансовий моделі може запропонувати тривалу програму розтермінування від 3 років і більше.

Розуміючи запит на фінансове плече від забудовника, ми розробили програму розтермінування на 7 років під 0%. При цьому перші 12 місяців діє так званий "рік стабільності" із фіксованими мінімальними виплатами (300$/міс - за 1К квартири;

400$/міс - за 2К квартири; 600$/міс - за 3К квартири), а далі розстрочка без переплат до 4 років. Перший внесок від 30%.

Подібні програми стають фінансовим стимулом купівлі сьогодні і збільшують обсяги платоспроможного попиту. Для покупця це ще й сигнал про те, що фінансова модель девелопера стійка достатньо, щоб компанія була готова розділити навантаження з ним. Адже зрозуміло, що вигідніше продавати за 100% оплату і отримувати кошти тут і зараз. Проте складні часи вимагають непростих, проте вагомих рішень: сьогодні вкрай важливо підтримувати одне одного і бути в партнерстві з покупцем.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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