Речі які реально допомагають девелоперам продавати квартири в новобудовах – експертна думка

Альона Піскунова, концептологиня групи компаній DIM
Три речі, які сьогодні реально допомагають девелоперам продавати квартири в новобудовах
В українських девелоперів на первинному ринку нерухомості з моменту
початку повномасштабної війни було два надскладних виклики. Перший -
вистояти і зберегти позиції, тобто команду, підтримати тих, хто пішов
боронити країну у військо, вчасно розморозити майданчики та не втратити
темпів будівництва. Другий - вижити в умовах обмеженого попиту, а в
особливо складні періоди практично нульового інтересу до купівлі
квартир.
Усі ми добре пам'ятаємо перше півріччя 2022 року, потім період
масових ракетних обстрілів осінь-зима минулого року - тоді обсяг попиту
впав в рази, а кількість угод вимірювалась одиницями, в кращому випадку
десятками квартир за умови, що ти вчасно і швидко будуєш ліквідні
проєкти і концепти ЖК повністю задовольняють запит покупця сьогодні.
На щастя, з весни 2023, якщо бути точними - то з кінця травня, після
завершення ракетного терору на столицю, столичний ринок нерухомості
переживає період стриманого оптимізму: обсяг продажів в комфорт+
сегменті за умови активного будівництва проєкту зростає на 5-6%
щомісяця. Нам, до прикладу, вдалося повернути понад 40% обсягів продажів
довоєнного періоду.
Однак за цими цифрами, по факту, стоїть три речі. Передусім помітна
будівельна активність на майданчиках, яка зараз є одним із пріоритетних
критеріїв вибору. Понад 95% покупців, за нашими спостереженнями, за
останні півроку називають будівельну активність і репутацію девелопера
важливою для прийняття кінцевого вибору.
Другий принциповий момент - це ліквідність формату та комплексу.
Людям принципово бачити не уявні рендери, а концепцію житлового
простору, де зонування і наповнення території функціями та
інфраструктурою відповідає усім їхнім буденним запитам, а планувальні
рішення є ергономічними та комфортними для життя.
Найбільш ліквідними стають формати поліфункціональний кластер,
еко-місто та багатофункціональний комплекс із концепцією 15-хвилинного
міста. Найбільш ходовими стають європланування від 45 до 85 кв.м,
обов'язково велика кухня-вітальня від 20 кв.м, ізольовані спальні,
наявність двох санвузлів для 2-3-кімнатних квартир.
І третій момент, що сприяє поступовому відновленню попиту, -
готовність компанії йти на поступки і пропонувати гнучкі умови купівлі.
Власне, сьогодні продажі в достатній кількості є у тих, хто завдяки
стійкій фінансовий моделі може запропонувати тривалу програму
розтермінування від 3 років і більше.
Розуміючи запит на фінансове плече від забудовника, ми розробили
програму розтермінування на 7 років під 0%. При цьому перші 12 місяців
діє так званий "рік стабільності" із фіксованими мінімальними виплатами
(300$/міс - за 1К квартири;
400$/міс - за 2К квартири; 600$/міс - за 3К квартири), а далі розстрочка без переплат до 4 років. Перший внесок від 30%.
Подібні програми стають фінансовим стимулом купівлі сьогодні і
збільшують обсяги платоспроможного попиту. Для покупця це ще й сигнал
про те, що фінансова модель девелопера стійка достатньо, щоб компанія
була готова розділити навантаження з ним. Адже зрозуміло, що вигідніше
продавати за 100% оплату і отримувати кошти тут і зараз. Проте складні
часи вимагають непростих, проте вагомих рішень: сьогодні вкрай важливо
підтримувати одне одного і бути в партнерстві з покупцем.