Мінекономіки поділилось пріоритетними цілями реформ держпідприємств на 2024 рік

Мінекономіки активно працює над впровадженням системи корпоративного управління у суб'єктах господарювання держсектору економіки за принципами і рекомендаціями Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Щоб підвищити ефективність управління державними підприємствами та створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій, ми запроваджуємо зрозумілу систему управління на основі принципів ОЕСР. І продовжуємо цю роботу навіть під час війни, не чекаючи її завершення. Співпраця з ОЕСР нам дуже важлива для експертної підтримки та обміну досвідом. Адже ефективне управління державними ресурсами зараз особливо необхідне країні», - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Один із необхідних елементів реформи - ухвалення законопроєкту 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління. Після прийняття закону, уряд затвердить політику державної власності, яка окреслює цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє та управляє ДП.

Серед пріоритетних цілей на 2024 рік - затвердження нормативних документів, які є частинами політики державної власності: політики винагород керівників і членів наглядових рад ДП та Державної дивідендної політики. А також затвердження порядку оцінки діяльності наглядових рад та критерій для залучення незалежного оцінювача.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№5593-д).

У документі, зокрема, пропонують розширити повноваження наглядових рад суб'єктів господарювання щодо затвердження стратегічних планів розвитку і річних фінансових та інвестиційних планів, призначення та звільнення керівників, оплати їхньої праці і винагороди.