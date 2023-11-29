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За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження
Із 2009 року українські ІТ-компанії взяли участь у 1798 угодах, 1519 з них - про залучення сумарно близько $3,7 млрд і 248 - про злиття та поглинання на $4,3 млрд.
Про це йдеться у Book of Ukrainian Tech, дослідженні української ІТ-галузі від команд AIN.UA, Molfar та N1 investment fund.
Після 24 лютого 2022 року український ринок ІТ побачив зменшення кількості інвестицій не тільки від іноземних венчурних фондів. Із 18 активних місцевих інвестиційних фондів, що мали більше одного року оперування в Україні, з початком вторгнення продовжили діяльність тільки 6. Але одночасно 7 нових додались: 3 запустилися напередодні вторгнення, і ще 4 - у перші місяці після.
У 2022 український ринок отримав неочікувані 98 інвестицій (ангели, early stage, later stage та private equity), що на 27% менше, ніж 134 в довоєнний 2021 рік, але вже більше, ніж 93 у 2020-му.
Звичайно, погіршилися мультиплікатори, щезли багато інвесторів. З іншого боку, з'явилися нові інвестори, а також в умовах невизначеності поквапилися засек'юрити раунд ті стартапи, хто не планував цього раніше або взагалі зростав не у венчурному полі.
У грошах 98 інвестицій у 2022 році становили $613 млн проти $943 млн за 134 у 2021 році, і проти $409 млн за 93 інвестиції у 2020-му. 2023 рік за перше півріччя приніс 42 інвестиції на $92 млн, що кількісно менше, ніж у 2022 на стримані 14%.
Щодо величезної різниці в грошах між 2022 і 2023, який ще не закінчився, то варто зауважити - більшість угод першої половини 2022 року часто були узгоджені, а іноді й оформлені ще до вторгнення.
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