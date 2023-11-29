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Цемент українського виробництва має стати ключовим матеріалом для відновлення – «Укрцемент»

17:32 28.11.2023 |

Економіка

 

Цемент українського виробництва має стати ключовим матеріалом для відновлення, на піку реконструкції ринок може сягнути 15 млн тонн продукції, або понад $1 млрд на рік, вважають в асоціації "Укрцемент".

"У виробництві будівельних матеріалів ми можемо скласти реальну конкуренцію іноземним виробникам, користуючись перевагами логістики. Крім того, середня ціна на цемент в Україні більш ніж на 30% нижча, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Казки про "дешевий імпорт" - це всього лише приватний інтерес", - повідомили в асоціації.

Водночас собівартість цементу за останні три роки істотно зросла. За даними "Укрцементу", з 2020 року зростання вартості енергоносіїв становило понад 200%, вугілля - 280%, перевезень - 317%. При цьому енергоносії та логістика становлять 72% у структурі собівартості виробництва цементу.

В асоціації вважають, що в управлінні відновленням перед державою стоїть два головні завдання: максимальна прозорість при виборі підрядників, а також локалізація.

Потенціал цементної промисловості України становить 13,6 млн тонн цементу щорічно, повідомила виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Людмила Крипка. При цьому підприємства готуються до зростання споживання і планують розширення потужностей.

"Цементна промисловість, напевно, єдина важка галузь в Україні, де гравці модернізували свої виробничі потужності, щоб відповідати якості та забезпечувати необхідні обсяги продукції. Ми готуємося до можливого збільшення споживання цементу. Щонайменше дві компанії вже мають готові плани будівництва додаткових печей для випалу клінкеру", - розповіла експертка агентству "Інтерфакс-Україна".

Асоціацію "Укрцемент" створено в січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент".
За матеріалами: open4business
 

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