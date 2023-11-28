Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №10 000 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 28 листопада.

Верховна Рада ухвалила його в цілому 9 листопада.

Відповідно до закону, доходи бюджету заплановані у сумі 1,76 трлн грн. Видатки - 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету передбачається у 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення очікуються на рівні $41 млрд.

Основну статтю видатків майбутнього бюджету становить безпека та оборона - 22,1% або 1,69 трлн грн. Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.

При цьому, кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн) та розміщення ОВДП (525,9 млрд грн), а також надходжень від приватизації (4 млрд грн).

В основу бюджетних розрахунків закладене реальне зростання ВВП наступного року на рівні 4,6%, інфляція - 9,7%. Очікується, що середньорічний курс долара складе 40,7 грн.