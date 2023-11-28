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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №10 000 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 28 листопада.
Верховна Рада ухвалила його в цілому 9 листопада.
Відповідно до закону, доходи бюджету заплановані у сумі 1,76 трлн грн. Видатки - 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету передбачається у 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення очікуються на рівні $41 млрд.
Основну статтю видатків майбутнього бюджету становить безпека та оборона - 22,1% або 1,69 трлн грн. Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.
При цьому, кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.
Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн) та розміщення ОВДП (525,9 млрд грн), а також надходжень від приватизації (4 млрд грн).
В основу бюджетних розрахунків закладене реальне зростання ВВП наступного року на рівні 4,6%, інфляція - 9,7%. Очікується, що середньорічний курс долара складе 40,7 грн.
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