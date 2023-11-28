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Кабмін оголосив реформу підприємств-виробників тепла
14:22 28.11.2023 |
Кабінет міністрів України затвердив концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств-виробників теплової енергії до 2030 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Затверджуємо концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств-виробників теплової енергії. Йдеться про капітальний ремонт, стовідсотковий облік, підвищення ефективності та надійності, створення умов для залучення інвестицій", - сказав Шмигаль.
За його словами, очікується, що до 2030 року буде відремонтовано 3 тис. км тепломереж, встановлено 35 тис. індивідуальних теплових пунктів. У результаті, втрати теплоенергії знизяться до 11%.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, документом визначено, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України є державним замовником відповідної державної цільової економічної програми.
За його словами, концепція передбачає вирішення на загальнодержавному рівні таких завдань як:
* розробка та оновлення схем теплопостачання населених пунктів;
* забезпечення 100% комерційного обліку теплової енергії;
* модернізація теплових вводів споживачів;
* капітальний ремонт і реконструкції об'єктів централізованого теплопостачання, що відпрацювали нормативний термін експлуатації;
* підвищення ефективності та надійності систем централізованого теплопостачання;
* скорочення споживання та заміщення природного газу в процесах виробництва теплової енергії;
* розвиток диспетчеризації та впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах сфери теплопостачання.
Крім того, положення концепції передбачають державну підтримку та стимулювання органів місцевого самоврядування та підприємств сфери теплопостачання у вирішенні цих завдань.
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