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АНАЛІТИКА

Держборг збільшився за місяць ще на $2,7 мільярда і встановив новий рекорд

13:05 28.11.2023 |

Економіка

 

Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4 958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, таким чином держборг зріс до нового історичного рекорду.

У Мінфіні уточнили, що на кінець жовтня державний та гарантований державою зовнішній борг становив 3 373,78 млрд грн (68,04% загальної суми) або $92,77 млрд, державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 584,59 млрд грн (31,96%) або $43,57 млрд.

Власне державний борг України становив 4 638,27 млрд грн (93,54% загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $127,54 млрд, у тому числі зовнішній - $85,8 млрд (62,98% загальної суми держборгу), внутрішній - 1 515,35 млрд грн або $41,67 млрд (30,56% загальної суми).

Гарантований державою борг України становив 320,10 млрд грн (6,46%) або $8,8 млрд, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг - 250,85 млрд грн (5,06%) або $6,9 млрд, внутрішній - 69,25 млрд грн (1,40%), або $1,9 млрд.

Як повідомлялося, на кінець вересня державний та гарантований державою борг України становив 4 886,13 млрд грн або $133,62 млрд, зменшившись за місяць на 11,43 млрд грн або на $0,31 млрд у доларовому еквіваленті, оскільки виплати перед МВФ перевищили обсяг нових запозичень.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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