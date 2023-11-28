За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень – Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Дані ПФУ свідчать, що за останній рік зарплата зросла на 8,4%. У вересні 2022 року вона становила 13 387,48 гривень.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році становила:

* січень - 12 644,98 гривень

* лютий - 12 794,11 гривень

* березень - 13 423,28 гривень

* квітень - 13 626,02 гривень

* травень - 14 109,64 гривень

* червень - 16 012,38 гривень

* липень - 13 996,68 гривень

* серпень - 13 778,13 гривень

* вересень - 14 518,38 гривень.

Розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні враховується для обчислення пенсії, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної податкової служби України, наданою в порядку міжвідомчого обміну.

Дані ПФУ відрізняються від інформації Держстату, який публікує показники середньої зарплати штатних працівників. За даними статистичного відомства, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше проти аналогічного періоду 2022 року.

В проєкті Державного бюджету на наступний рік заплановано двоетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати, розмір якої цьогоріч "заморозили" через війну. Тепер "мінімалку" хочуть збільшити з 1 січня 2024 року до 7100 грн (2023 року - 6700 грн), а з 1 липня - до 8000 грн на місяць.