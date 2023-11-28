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АНАЛІТИКА

Частка Коломойського в нафтогазовій компанії JKX перейшла у власність Великої Британії

 

Британська видобувна компанія JKX Oil&Gas Limited заявила, що компанію Eclairs Group Limited (EGL) виключать із реєстру акціонерів, а бізнесмен Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі у JKX.

Як наголосили у заяві JKX, акції, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність британської держави.

Зазначається, що EGL виключили з реєстру корпоративних справ Британських Віргінських островів та ліквідували відповідно до законодавства ще 4 липня. До ліквідації компанія була основним акціонером JKX з часткою 32,66%.

"Відповідно до закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року, акції JKX, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність корони", - наголосили в релізі.

Тепер EGL буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Ігор Коломойський, який раніше мав опосередкований контроль над EGL, буде виключений з реєстру акціонерів компанії на підставі того, що він більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. "Полтавська газонафтова компанія", що належить JKX (Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Має п'ять ліцензій на видобуток і одну - на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Британія
 

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