Споживчі настрої українців у жовтні знизилися до рівня кінця минулого літа - дослідження

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у жовтні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 2.8 пункти та становить 79,9 п.

У жовтні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 79,9 п., що на 2,8 п. нижче за показник вересня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,4, що на 1,5 п. вище за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,4 п., що на 1,4 п. вище за показник у вересні;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,6 п. та встановився на позначці 58,5 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у жовтні зменшився на 5,7 п. та складає 96,3 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 94,1 п., що на 5,7 п. нижче за рівень цього показника у вересні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 11,1 п. та складає 94,1 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 3,8 п. порівняно з минулим місяцем та складає 112,8 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,4 п. та складає 123,8 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,3 п. та складає 185,8. Індекс девальваційних очікувань зріс на 4,8 п. та складає 158,6 п.

«У жовтні 2023 року спостерігається продовження негативної динаміки індексу споживчих настроїв в Україні. Окрім цього, спостерігається також зменшення індексу економічних очікувань. Також відбулося збільшення індексу девальваційних очікувань. При цьому, індекс поточного становища без значних змін у порівнянні з вереснем 2023. Загалом, населення України має більш негативні очікування, ніж рік назад, однак краще поточне становище.» - коментують аналітики Info Sapiens.



