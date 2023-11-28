Уряд Польщі нарешті відреагував на блокаду кордону з Україною

Міністерство інфраструктури Польщі в понеділок повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку три тижні організовують польські перевізники.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, яке цитує "Європейська правда".

Польській міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віцепрем'єра Олександра Кубракова з проханням скасувати обов'язкову реєстрацію в системі "єЧерга" транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС і розвантажені на прикордонних переходах Зосін - Устилуг та Нижанковичі - Мальховіце.

"Це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон", - пояснив Адамчик, додавши, що, на думку протестувальників, ця система "дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників".

Також очільник Мінінфраструктури Польщі звернувся до комісара ЄС з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною ("транспортний безвіз") на ринок автомобільних перевезень ЄС.

Нагадаємо, що скасування цієї угоди є головною вимогою польських протестувальників.

Із 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску - "Медика-Шегині".