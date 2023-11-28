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АНАЛІТИКА

До «Медичних закупівель» як філію приєднали Укрмедпостач

13:01 27.11.2023 |

Економіка

 

Державне підприємство МОЗ «Укрмедпостач» реорганізовано та офіційно приєднано до Медичних закупівель України як філії.

Про це повідомляється на сайті ДП "Медичні закупівлі України", передає Укрінформ.

Як зазначають в Медзакупівлях, це крок до перетворення МЗУ на агенцію повного циклу, що дасть можливість суттєво покращити забезпечення українців необхідними медичним товарами.

«Ми глобально змінюємо фокус із закупівельних процедур на забезпеченість ліками в кожному регіоні України. Тобто, якщо зараз здебільшого ми відвантажуємо препарати відповідно до потреби, яку лікарні подають раз на рік, то з наступного року змінюємо підхід. Будемо слідкувати за рівнем забезпеченості та постачати медичні товари невеликими партіями, щоб на рівні закладу охорони здоров'я завжди був у наявності оптимальний запас ліків. Тому дуже важливо, щоб лікарні вчасно подавали інформацію про залишки медичних товарів та їх використання», - зазначив генеральний директор МЗУ Едем Адаманов.

Керівником новоствореної філії став проєктний координатор з реорганізації Укрмедпостача Андрій Токарчук.

Наступні кроки - ремонт приміщень, модернізація складу та подальше удосконалення бізнес-процесів відповідно до кращих міжнародних практик.

Нині склад здатний вмістити 669 палет повної місткості та має серед іншого близько 50 морозильних камер з різними температурними режимами зберігання.

Процес реорганізації відбувся за підтримки USAID та проєкту «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed).

Як повідомлялося, реорганізація ДП «Укрмедпостач» є одним із пунктів Стратегії розвитку ДП "Медичні закупівлі України" на 2021-2023 роки. Процедура реорганізації була розпочата за ініціативи Міністерства охорони здоров'я у 2022 році.
 

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