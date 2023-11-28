До «Медичних закупівель» як філію приєднали Укрмедпостач

Державне підприємство МОЗ «Укрмедпостач» реорганізовано та офіційно приєднано до Медичних закупівель України як філії.

Про це повідомляється на сайті ДП "Медичні закупівлі України", передає Укрінформ.

Як зазначають в Медзакупівлях, це крок до перетворення МЗУ на агенцію повного циклу, що дасть можливість суттєво покращити забезпечення українців необхідними медичним товарами.

«Ми глобально змінюємо фокус із закупівельних процедур на забезпеченість ліками в кожному регіоні України. Тобто, якщо зараз здебільшого ми відвантажуємо препарати відповідно до потреби, яку лікарні подають раз на рік, то з наступного року змінюємо підхід. Будемо слідкувати за рівнем забезпеченості та постачати медичні товари невеликими партіями, щоб на рівні закладу охорони здоров'я завжди був у наявності оптимальний запас ліків. Тому дуже важливо, щоб лікарні вчасно подавали інформацію про залишки медичних товарів та їх використання», - зазначив генеральний директор МЗУ Едем Адаманов.

Керівником новоствореної філії став проєктний координатор з реорганізації Укрмедпостача Андрій Токарчук.

Наступні кроки - ремонт приміщень, модернізація складу та подальше удосконалення бізнес-процесів відповідно до кращих міжнародних практик.

Нині склад здатний вмістити 669 палет повної місткості та має серед іншого близько 50 морозильних камер з різними температурними режимами зберігання.

Процес реорганізації відбувся за підтримки USAID та проєкту «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed).

Як повідомлялося, реорганізація ДП «Укрмедпостач» є одним із пунктів Стратегії розвитку ДП "Медичні закупівлі України" на 2021-2023 роки. Процедура реорганізації була розпочата за ініціативи Міністерства охорони здоров'я у 2022 році.