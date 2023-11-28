Мінфін розгляне можливість прискорити погодження місцевих запозичень

Міністерство фінансів розгляне можливість приймання місячної казначейської звітності від місцевої влади, щоб прискорити запозичення місцевих бюджетів від іноземних партнерів, повідомив директор департаменту політики міжбюджетних відносин Міністерства фінансів Олександр Корень.

"Ми опрацюємо це. Але єдине, що місячна звітність не має всіх форм... У місячній звітності може не бути якраз інформації щодо обсягу боргових зобов'язань за попередній рік...", - відповів Корень на пропозицію старшого банкіра Департаменту сталої інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні Дениса Гайового на ініційованому Укрексімбанком у Києві обговоренні "Можливості фінансування муніципального сектору під час війни та в період відновлення".

За словами Гайового, варто вжити якихось заходів, щоб проєкти муніципального фінансування з боку ЄБРР не затягувалися у зв'язку з очікуванням казначейської звітності, яку місцева влада зобов'язана надати Мінфіну для отримання затвердження на зовнішнє запозичення, і не "простоювали" в першому кварталі.

"Можливо, можна ... приймати місячну казначейську звітність, яка є вже на початку січня, або знайти ще якийсь вихід, щоб перший квартал "не випадав", - зазначив Гайовий.

Банкір навів як приклад ситуацію з фінансуванням Миколаївського муніципалітету, наголосивши, що під проєкт уже затверджено грантові кошти та кошти ЄБРР для відновлення водопостачання в Миколаєві.

"У січні вони могли б уже рухатися. Але зараз є затримка, з тієї точки зору, що їм потрібно буде чекати, доки не з'явиться казначейська звітність, потім подавати цей пакет (документів до Мінфіну - ІФ-У), він розглядається певний час. Тобто реально вони зможуть підписати документи за дуже хорошим розкладом у березні або, ймовірно, у квітні", - пояснив представник ЄБРР.

