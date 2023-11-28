США скасували антидемпінгові заходи на імпорт крученого дроту з України

Міністерство торгівлі США за результатами адміністративного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту на американський ринок крученого дроту походженням з України, скасувало ці обмежувальні мита.

Згідно з пресрелізом Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту Міністерства економіки України, рішення про скасування обмежувальних заходів США датується 16 листопада 2023 року.

При цьому наголошується, що таке рішення про скасування мит на українську металопродукцію походженням з України Мінторг США ухвалив уперше за всю історію нашої країни.

І уточнюється, що за результатами адмінперегляду демпінгову маржу на імпорт крученого дроту з України визначено на нульовому рівні, тоді як до цього вона становила 19,3% і діяла з 2021 року.

Мінекономіки констатує, що наразі діє 7 антидемпінгових заходів щодо імпорту з України таких товарів, як феросилікомарганець; арматура; прокат гарячекатаний плоский у рулонах; прокат вуглецевий гарячекатаний не в рулонах; сталеві труби; катанка з вуглецевої та легованої сталі; безшовні труби.

При цьому, 1 листопада 2023 року розпочалися процедури переглядів Міжнародної комісії з торгівлі США (United States International Trade Commission, USITC) антидемпінгових заходів щодо імпорту в цю країну феросилікомарганцю походженням з України у зв'язку зі сплином терміну їхнього застосування, а також арматури та прутків з вуглецевої і легованої сталі походженням з України також у зв'язку зі сплином терміну їхнього застосування.

Як повідомлялося, USITC по закінченню розслідування щодо поставок на американський ринок сталевого дроту для армування залізобетонних конструкцій з України, Індонезії, Італії, Малайзії, ПАР, Іспанії та Тунісу своїм рішенням від травня 2021 року визнала, що поставки з цих країн завдають шкоди американським виробникам аналогічної продукції.

"Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) визначила, що промисловість США серйозно постраждала через імпорт сталевого троса для залізобетонних конструкцій з Індонезії, Італії, Малайзії, Південної Африки, Іспанії, Тунісу й України, які, за даними Мінторгу, продають у США за ціною нижчою, ніж справедлива", - констатувалося 11 травня 2021 року в пресрелізі USITC.

Унаслідок такого рішення тоді було видано постанову про антидемпінгові мита на імпорт цієї продукції з Індонезії, Італії, Малайзії, Південної Африки, Іспанії, Тунісу та України. При цьому раніше США запровадили попередні мита на імпорт цього товару з України в розмірі 19,32% виробництва ПрАТ "Стальканат-Силур" та інших українських постачальників.

ПрАТ "Стальканат-Силур" випускає сталеві, капронові канати і метизну продукцію.