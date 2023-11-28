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АНАЛІТИКА

На виплату пенсій у листопаді спрямували ₴57,9 мільярда

11:55 27.11.2023 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України 24 листопада завершив фінансування пенсійних виплат за поточний місяць. На пенсії спрямовано 57,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«24 листопада завершено фінансування пенсій за листопад. На виплати спрямовано 57,9 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн - через АТ «Укрпошта», 48,2 млрд грн - через уповноважені банки», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ПФУ, станом на 24 листопада направлено 2,45 млрд грн - на виплату житлових субсидій та пільг, 2,28 млрд грн - на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних - 1,20 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрівпідвищив до 3 250 грн граничний розмір пенсій для призначення грошової допомоги пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
 

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