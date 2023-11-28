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АНАЛІТИКА

Чому неможливо виконати вимоги польських протестувальників: пояснення Деркача

 

Польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень. Це є одна з вимог протестувальників.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає кореспондент РБК-Україна.

"Фактично єдина основна вимога протестувальників, це скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень й повернення до дозволів. Угода діє вже фактично півтора року й повинна діяти ще до 30 червня 2024 року. Вона була підписана між Україною та Європейським союзом, тому польському уряду, зрозуміло, в односторонньому випадку неможливо щось здійснити", - пояснив Деркач.

Протест заради блокади, а не діалогу

За словами заступника міністра, протестувальники добре знають про це, у зв'язку з чим, як здається українській стороні, польські перевізники влаштували протест, аби фізично заблокувати кордон, а не розв'язувати питання за столом переговорів.

Деркач додав, що українська сторона вже тричі зустрічалась з представниками уряду Польщі і Європейської комісії на кордоні. Сторони погодились про продовження діалогу, аби розв'язувати питання щодо подальшої роботи в частині угоди.

"Але на сьогодні вона (угода, - ред.) діє. Протестувальники фактично ставлять в неможливість вирішення цієї ситуації польський уряд і ЄС, й просто фізично блокують кордон на невизначений термін", - зауважив Деркач.

Протестувальники порушують міжнародні угоди

Порушення щодо недопуску гуманітарної допомоги й небезпечних вантажів, які допускають протестувальниками, є порушенням міжнародних угод й умов, за яких перевізники отримали дозволи від місцевої влади на проведення протесту.

Під час розмови з протестувальниками, Деркач заявив, що вже 4 грудня відбудеться засідання Європейської комісії та закликав протестувальників пропустити вантажівки, аби не гаяти часу. Польські перевізники, зі свого боку, відмовились від "паузи".

Ба більше, останні заявили, що нібито пропускають через кордон гуманітарну допомогу та небезпечний вантаж. Насправді ж, всі вантажівки стоять.

Блокування КПП на кордоні з Україною

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували три КПП, серед яких:

* "Ягодин-Дорогуськ";
* "Краковець-Корчева";
* "Рава-Руська-Хребене".

Перевізники висунули низку вимог, серед яких:

* відновлення дозвільних відносин з Україною;
* посилення транспортних правил;
* заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
* отримання доступу до української системи "Шлях";
* поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
* виділення окремих черг для порожніх автомобілів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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