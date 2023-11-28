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ЄС виділить Україні EUR 50 млн на відновлення портів
08:45 27.11.2023 |
Європейський Союз виділить Україні 50 млн євро на відновлення пошкодженої внаслідок російських атак портової інфраструктури, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Незважаючи на війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на Європейський Союз. Ми продовжуємо розширювати наші "Лінії солідарності" і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - написала фон дер Ляєн у своєму Твіттері (Х).
"Разом ми відправимо українське зерно у світ", - додала вона.
До її посту в соціальній мережі додається текст відповідного листа на адресу президента України Володимира Зеленського.
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