ЄС виділить Україні EUR 50 млн на відновлення портів

Європейський Союз виділить Україні 50 млн євро на відновлення пошкодженої внаслідок російських атак портової інфраструктури, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Незважаючи на війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на Європейський Союз. Ми продовжуємо розширювати наші "Лінії солідарності" і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - написала фон дер Ляєн у своєму Твіттері (Х).

"Разом ми відправимо українське зерно у світ", - додала вона.

До її посту в соціальній мережі додається текст відповідного листа на адресу президента України Володимира Зеленського.