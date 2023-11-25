В Україні схвалили першу стратегію агломерації. Це зробили у Львові

У Львівській області 24 листопада схвалили першу в Україні Стратегію розвитку агломерації. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Проєкт Стратегії розвитку Львівської агломерації розрахований на період до 2027 року, надалі планують розпочати процес формування Асоціації ОМС "Львівська агломерація".

За даними ОВА, площа Львівської агломерації становить 35 км із центром у Львові. Вона охоплює 18 територіальних громад, а це 351 населений пункт.

Ухвалена у Львові Стратегія передбачає 24 ключові стратегічні проєкти для створення єдиної та зручної системи громадського транспорту, поліпшення системи поводження з відходами, розв'язання спільних екологічних та соціальних проблем.

Агломерація - це форма добровільної співпраці великих міст із селами у приміській зоні задля розв'язання спільних питань. Під час створення агломерації йдеться не про поглинання, а про рівноправне партнерство громад.

Економічний зміст агломерації становить концентрація виробничих сил і широкий вибір різноманітних ресурсів, що дозволяє забезпечити вищий рівень ефективності та конкурентоспроможності цього територіального утворення.

Формування агломерацій - явище, що часто відбувається у країнах Європи, зокрема успішний приклад показує Польща. В Україні налагодження співпраці в агломераціях (загалом їх сім) тільки розпочинається, здебільшого завдяки реформі децентралізації.