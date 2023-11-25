Реклама у сфері азартних ігор: уряд закріпив повноваження КРАІЛ

Кабінет міністрів закріпив повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Внесено зміни до положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей з метою приведення його у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)», - написав Мельничук.

За його словами, закріплено повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.

Як повідомлялося, з 2 жовтня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) має здійснювати контроль за дотриманням норм законодавства в частині рекламування азартних ігор.