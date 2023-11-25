Україна отримає грант на 50 мільйонів євро від Німеччини на кредити для бізнесу

Кабмін на засіданні 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу - програму пільгового кредитування "5-7-9", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до держбюджету надійшло 400 млн доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.