Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Митники починають застосовувати в роботі нагрудні відеореєстратори

23:18 24.11.2023 |

Економіка

 

Державна митна служба (Держмитслужба) за підтримки Консультативної місії ЄС впроваджує на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" пілотний проєкт із використання індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення, повідомила служба в телеграмі в п'ятницю.

"Нагрудні відеореєстратори працюють із можливістю запису та збереження відеозображення в зашифрованому вигляді, зокрема в режимі нічної зйомки. Також технічні характеристики відеореєстраторів унеможливлюють видалення інформації інспектором або сторонньою особою", - зазначено в повідомленні.

Очікується, що використання в роботі митних органів відеореєстраторів посилить напрями запобігання контрабанді, порушенню митних правил, запобігання та профілактики службових зловживань, корупції, а також захисту посадовців від наклепів і обвинувачень недобросовісних підприємців.

Зазначається, що на етапі пілотного проєкту нагрудні відеореєстратори тестують у зоні діяльності Львівської митниці на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне": там митники мають 62 нагрудні реєстратори.

Також розглядається можливість подальшого розгортання проєкту в інших пунктах пропуску.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес