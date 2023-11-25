Фінансові новини
- |
- 25.11.23
- |
- 00:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Митники починають застосовувати в роботі нагрудні відеореєстратори
23:18 24.11.2023 |
Державна митна служба (Держмитслужба) за підтримки Консультативної місії ЄС впроваджує на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" пілотний проєкт із використання індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення, повідомила служба в телеграмі в п'ятницю.
"Нагрудні відеореєстратори працюють із можливістю запису та збереження відеозображення в зашифрованому вигляді, зокрема в режимі нічної зйомки. Також технічні характеристики відеореєстраторів унеможливлюють видалення інформації інспектором або сторонньою особою", - зазначено в повідомленні.
Очікується, що використання в роботі митних органів відеореєстраторів посилить напрями запобігання контрабанді, порушенню митних правил, запобігання та профілактики службових зловживань, корупції, а також захисту посадовців від наклепів і обвинувачень недобросовісних підприємців.
Зазначається, що на етапі пілотного проєкту нагрудні відеореєстратори тестують у зоні діяльності Львівської митниці на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне": там митники мають 62 нагрудні реєстратори.
Також розглядається можливість подальшого розгортання проєкту в інших пунктах пропуску.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
ТОП-НОВИНИ
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні схвалили першу стратегію агломерації. Це зробили у Львові
|Реклама у сфері азартних ігор: уряд закріпив повноваження КРАІЛ
|Кабмін схвалив проєкти законів у галузі торговельного захисту
|USAID допоможе Укрзалізниці збудувати євроколію до Львова
|Україна отримає грант на 50 мільйонів євро від Німеччини на кредити для бізнесу
|Митники починають застосовувати в роботі нагрудні відеореєстратори
Бізнес
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі