Митники починають застосовувати в роботі нагрудні відеореєстратори

Державна митна служба (Держмитслужба) за підтримки Консультативної місії ЄС впроваджує на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" пілотний проєкт із використання індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення, повідомила служба в телеграмі в п'ятницю.

"Нагрудні відеореєстратори працюють із можливістю запису та збереження відеозображення в зашифрованому вигляді, зокрема в режимі нічної зйомки. Також технічні характеристики відеореєстраторів унеможливлюють видалення інформації інспектором або сторонньою особою", - зазначено в повідомленні.

Очікується, що використання в роботі митних органів відеореєстраторів посилить напрями запобігання контрабанді, порушенню митних правил, запобігання та профілактики службових зловживань, корупції, а також захисту посадовців від наклепів і обвинувачень недобросовісних підприємців.

Зазначається, що на етапі пілотного проєкту нагрудні відеореєстратори тестують у зоні діяльності Львівської митниці на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне": там митники мають 62 нагрудні реєстратори.

Також розглядається можливість подальшого розгортання проєкту в інших пунктах пропуску.