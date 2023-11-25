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Україна залучить від Німеччини 2 мільярди для підтримки економіки
23:14 24.11.2023 |
Уряд України під час засідання 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.
"Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу - програму пільгового кредитування "5-7-9", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до державного бюджету надійшло $400 млн від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.
Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в Київ оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро.
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