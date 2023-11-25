Кабмін розширив межі акваторії портів на Дунаї

Кабінет міністрів на засіданні 24 листопада ухвалив рішення розширити межі акваторії морських портів "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ".

"Внесено зміни у додатки до постанов Кабміну від 7 жовтня 2009 року №1208 "Про межі акваторії морського порту Ізмаїл", від 7 жовтня 2009 року №1234 "Про межі акваторії морського порту Рені" та від 7 жовтня 2009 року №1274 "Про межі акваторії морського порту Усть-Дунайськ" з метою розширення меж акваторій відповідних морських портів для забезпечення їх стабільного функціонування в умовах воєнного стану", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше повідомлялося, що вантажообіг морських портів Дунайського регіону за січень-жовтень 2023 року склав 27,6 млн тонн, що в 2,2 раза перевищує показник за аналогічний період 2022 року (12,6 млн тонн).