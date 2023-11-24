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АНАЛІТИКА

Кабмін збільшив максимальний розмір пенсій для отримання допомоги від ООН

22:56 24.11.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України збільшив максимальний розмір пенсій для тих, хто може отримувати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відтепер граничний розмір пенсій для допомоги становитиме 3 250 гривень.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Збільшено з 24.11.2023 граничний розмір пенсійної виплати, який використовується для визначення права на отримання та для розрахунку розміру додаткової грошової допомоги, що надається за рахунок коштів ВПП ООН, із 3 000 грн до 3 250 гривень", - повідомив він.

При цьому Мельничук зазначив, що зміни внесено до постанови Кабміну від 28 липня 2023 року №781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

Допомога пенсіонерам від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Міністерство соціальної політики повідомляло, що список осіб, які мають право на виплати, на підставі наявних реєстрів, формує Пенсійний фонд, а ВПП направляє грошові виплати саме цим людям.

Право на виплати мають:

* особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
* мають розмір пенсії менше ніж 3 250 гривень;
* не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Розмір виплати

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання допомоги від ООН, щомісяця матимуть виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, та сумою 3250 гривень, мінімальний розмір виплати - 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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