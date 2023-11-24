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Можливості українського ВПК зросли втричі порівняно з 2022 роком - глава Мінстратегпрому

19:36 24.11.2023 |

Економіка

 

Можливості українського оборонно-промислового комплексу зросли втричі порівняно з 2022 роком, на наступний рік буде зростання ще вшестеро порівняно з 2023 роком, заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Як повідомили в Мінстратегпромі, 24 листопада відбулася нарада, ініційована Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони України. У ній взяли участь представники 30 компаній-виробників озброєння та військової техніки - і державних, і приватних.

Головний акцент - забезпечувати Сили оборони тим, що виробляють в Україні, а відтак - законтрактувати виробників і створити відповідні умови для інвестування в оборонне виробництво.

"Порівняно з минулим 2022 роком спроможності наростили більше ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів - порівняно вже з 2023 роком. Проте ми з вітчизняним виробництвом все одно далекі від закриття потреби Сил оборони. І будемо й далі залежні від зовнішніх поставок наших партнерів. Проте задача президента - нарощувати виробничі спроможності далі та викуповувати у вітчизняних виробників все що можемо виробити", - написав Камишін у телеграм-каналі.

Він додав, що під час наради Міноборони також озвучило підхід до формування потреби у 2024 році та порядку контрактації.

"Позиція Міноборони конструктивна і зрозуміла - наявних в бюджеті на даний момент коштів вистачає на контрактацію приблизно половини спроможностей вітчизняного ринку наступного року. А ще є перехідні контракти та необхідність закуповувати певну номенклатуру за кордоном. Проте ми розуміємо, що необхідні кошти будуть знайдені. Попри складнощі з контрактацією на наступний рік, заслухали також ряд поточних проблем в галузі. Спрощення процедур, доступне кредитування та інше. Попрацюємо над цими питаннями разом з Міноборони", - додав міністр.

Міністр оборони України Рустем Умєров також закликав бізнес до співпраці та пообіцяв підтримку виробникам.

"Наша мета - локалізувати якомога більше виробництв в Україні. Це питання нашої національної безпеки. Закликаю українські компанії працювати разом за чіткими правилами. Наше завдання як уряду - гарантувати прості та зрозумілі процедури співпраці з оборонними підприємствами", - наводить слова Умєрова Мінстратегпром.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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