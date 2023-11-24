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Зеленський доручив підготувати комплексний план із мобілізації
19:19 24.11.2023 |
Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати комплексний план із мобілізації.
"Ви знаєте, наскільки питання мобілізації складні й дуже актуальні: ТЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Поставлено комплексне завдання. Сьогодні була комплексна доповідь, як вирішити це питання, що зробити, які законодавчі зміни (потрібні - ІФ-У), хто має це зробити - увесь цей план буде напрацьовано і всі відповіді будуть. Наступного тижня я побачу вже цей план", - заявив він на пресконференції з президентом Латвії в Києві.
Як наголосив Зеленський, він хотів би, "щоб люди розуміли весь план дій - куди ми йдемо, які стоять виклики, щоб люди все це бачили".
"У мобілізації дуже важливо, щоб із пункту "А" ми вийшли і розуміли, куди ми йдемо - у пункт "Б". Ми маємо знати, куди ми повинні прийти і якими силами. Тому комплексний план із цього питання буде наступного тижня. Принаймні таке завдання поставлено і Залужному, і Умєрову, і Шмигалю, тому що там є й економічні питання. Вони всі комплексно доповідатимуть наступного тижня", - сказав глава держави.
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