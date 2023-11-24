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Триває відбір проєктів відновлення із залученням субвенції ЄІБ

17:36 24.11.2023 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголошує третій відбір проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок коштів відповідної субвенції в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) "Програми з відновлення України".

Як повідомила пресслужба Мінвідновлення, до 20 грудня 2023 року включно пропозиції щодо проєктів можуть подаватися органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад.

Зазначається, що від громади може бути подано лише один об'єкт, який не затверджено до фінансування за рахунок інших джерел фінансування.

Відбір проєктів здійснюється за такими напрямами: будівництво, реконструкція або капітальний ремонт громадських будівель; будівництво, реконструкція, капітальний ремонт критичної інфраструктури; будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Росії; будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Росії; будівництво, реконструкція, капітальний ремонт житла для забезпечення житлом для населення.

Як повідомлялося, влітку 2021 року було ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком "Програма з відновлення України", згідно з якою передбачається залучення EUR340 млн на проєкти з відновлення соціальної інфраструктури, об'єкти житлово-комунального господарства тощо в постраждалих унаслідок воєнного конфлікту регіонах (підконтрольних уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.

Повний список умов, необхідні документи та контакти - за посиланням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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