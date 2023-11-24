В Україні запустили програму розвитку жіночого підприємництва: можна отримати $3000

В Україні запустили освітньо-грантову програму "Початок", спрямовану на розвиток жіночого підприємництва. Учасниці проєкту отримають освітню, фінансову, менторську та ментальну підтримку для розвитку чи заснування власної справи, йдеться на сайті програми.

Організатори обіцяють, що:

→ 200 учасниць отримають $3000, ще дві фіналістки проєкту - додатково $5000 за представлення своїх бізнес-проєктів;

→ онлайн- та офлайн-лекції від спікерів програми щодо маркетингу, продажів, аналізу бізнес-моделі, фінансового планування та управління, створення бізнес-системи обслуговування тощо;

→ менторство експертів проєкту;

→ консультації з ментального здоров'я.

До участі в програмі запрошують:

→ активних підприємиць;

→ жінок, які тільки хочуть створити бізнес;

→ українок, які були змушені змінити місце проживання через активні бойові дії в регіоні.

Подати заявку на участь можна за посиланням до 30 листопада 2023 року.

За підсумками перших трьох місяців 2023 року українки вперше випередили чоловіків за кількістю відкритих ФОПів. Для порівняння: у 2021 році ФОПи, відкриті жінками, становили 49% загальної кількості нових бізнесів.

Станом на середину листопада кількість нових жінок-ФОПів була вже більша, ніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємниць проти 141 575.

Довідка. Освітньо-грантову програму "Початок" втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine/ООН Жінки в Україні та уряду Японії.