Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запустили програму розвитку жіночого підприємництва: можна отримати $3000

15:52 24.11.2023 |

Економіка, Україна

 

В Україні запустили освітньо-грантову програму "Початок", спрямовану на розвиток жіночого підприємництва. Учасниці проєкту отримають освітню, фінансову, менторську та ментальну підтримку для розвитку чи заснування власної справи, йдеться на сайті програми.

Організатори обіцяють, що:

→ 200 учасниць отримають $3000, ще дві фіналістки проєкту - додатково $5000 за представлення своїх бізнес-проєктів;
→ онлайн- та офлайн-лекції від спікерів програми щодо маркетингу, продажів, аналізу бізнес-моделі, фінансового планування та управління, створення бізнес-системи обслуговування тощо;
→ менторство експертів проєкту;
→ консультації з ментального здоров'я.

До участі в програмі запрошують:

→ активних підприємиць;
→ жінок, які тільки хочуть створити бізнес;
→ українок, які були змушені змінити місце проживання через активні бойові дії в регіоні.

Подати заявку на участь можна за посиланням до 30 листопада 2023 року.

За підсумками перших трьох місяців 2023 року українки вперше випередили чоловіків за кількістю відкритих ФОПів. Для порівняння: у 2021 році ФОПи, відкриті жінками, становили 49% загальної кількості нових бізнесів.

Станом на середину листопада кількість нових жінок-ФОПів була вже більша, ніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємниць проти 141 575.

Довідка. Освітньо-грантову програму "Початок" втілює мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine/ООН Жінки в Україні та уряду Японії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес