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За попередніми оперативними оцінками в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%)
15:00 24.11.2023 |
В цілому за січень-жовтень зростання ВВП оцінюється на рівні 5,5%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.
У міністерстві нагадали, що у жовтні 2022 року падіння ВВП оцінено на рівні 31,5%, за січень-жовтень 2022 року - мінус 28,4%.
За даними Мінекономіки у жовтні 2023 року майже всі види економічної діяльності сформували позитивний внесок до загального обсягу ВВП.
"У жовтні 2023 року продовжувалася позитивна динаміка ВВП. З одного боку, висока врожайність у сільському господарстві й сприятлива погода, та, відповідно, високі темпи збирання врожаю, стабільна ситуація в енергетиці, робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси, достатня пропозиція товарів та послуг стимулювали динаміку ВВП", - йдеться в повідомленні.
З іншого боку значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів продовжували негативно тиснути на ВВП, додали в міністерстві.
У жовтні найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. Також сфера послуг є більш цифровізованою та маневреною у своїй діяльності, швидко адаптується до нових умов та потреб на ринках. Виробнича сфера, яка понесла суттєві збитки та руйнування під час війни, також додала позитивного внеску до ВВП, але меншого, ніж сфера послуг, повідомили в Мінекономіки.
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