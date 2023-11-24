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Мінфін розробив драфт Національної стратегії доходів. Її ухвалення – це «маяк» МВФ
14:49 24.11.2023 |
Міністерство фінансів завершило розробку чернетки Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки й найближчим часом передасть її на розгляд уряду. Про це на брифінгу в п'ятницю сказав міністр Сергій Марченко.
Стратегія передбачає суттєве зміцнення дохідної частини та оновлення Державної податкової служби й Державної митної служби за європейськими стандартами.
"Стратегія включатиме заходи адміністративні, заходи формування політики, посилення таких органів, як податкова і митниця, посилення їх професійними кадрами, створення відповідної мотивації, диджиталізацію процесів, забезпечення ризику орієнтованих підходів, імплементацію європейського законодавства", - зазначив він.
Ухвалення Національної стратегії доходів до кінця 2023 року є одним зі структурних маяків кредитної програми МВФ.
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