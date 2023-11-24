Міноборони та Мінцифри створили робочу групу для будівництва укріплень

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, група працюватиме 24/7 як "оперативний штаб" і координуватиме зусилля всіх органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд. Очолимо її разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим", - наголосив він.

У планах робочої групи - упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій.

"Нам уже вдалося знайти фінансування серед українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд на найбільш "гарячих" напрямках. Дякую всім компаніям, які готові долучитися до цього важливого напряму для фронту", - уточнив Федоров.

Він підкреслив, що фортифікації допоможуть посилити обороноздатність країни та ефективніше протидіяти ворогу.