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Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною розблокований - ДПСУ
12:52 24.11.2023 |
Станом на ранок українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Рух вантажівок на словацькому кордоні наразі не блокується. Станом на ранок в бік України очікувало проїзду 400 вантажівок», - сказав речник.
Як повідомлялося, вдень 21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке», суміжний із українським пунктом «Ужгород». На той час на території Словаччини перед ПП «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебували близько 300 вантажівок.
Опівночі словацька поліція забрала особу, що здійснювала блокування кордону, та евакуювала транспортний засіб, що блокував проїзд.
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