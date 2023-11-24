Україна пропонує Польщі відкрити додаткові п/п для пропуску порожнього вантажного автотранспорту - Мінагрополітики

Україна запропонувала Польщі відкрити додатковий пункт, а можливо - і кілька для пропуску порожнього вантажного автотранспорту, повідомив за результатами тристоронніх переговорів між Україною, Польщею та Європейською Комісією в четвер перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Наразі в частині перетину (українсько-польського кордону - ІФ-У) з польською стороною обговорюється ідея відкриття додаткового пункту, хоча б одного, а можливо, вийде й декількох, для пропуску порожнього транспорту. Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, що допоможе перевізникам українським і польським краще працювати", - сказав він.

За інформацією заступника міністра, бачення України та Європейської Комісії збігається - організований польськими перевізниками мітинг не відповідає заявленим цілям.

"Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів", - констатував Висоцький і додав, що цей аргумент буде наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Заступник міністра підтвердив, що блокада українсько-польського кордону завдала додаткової шкоди українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через більш далекі обхідні шляхи. Остаточну суму збитків наразі оцінити ще складно, але вже зараз ідеться про сотні мільйонів гривень.

"Сподіваємося, що в підсумку це (страйк - ІФ-У) завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро", - резюмував Висоцький.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку становлять до 40 км.

Крім того, 23 листопада протестувальники поширили протест на ПП "Медика", суміжний з українським пунктом пропуску "Шегині".