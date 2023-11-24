Україна створює «Армію роботів» і «Армію РЕБ», - Федоров

В Україні з'явиться "Армія роботів" й "Армія РЕБ" (радіоелектронної боротьби), розповів віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого включення на ForbesTech-2023.

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", - сказав Федоров.

Віцепрем'єр зазначив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

Раніше повідомлялося, що "Армія дронів" уразила рекордну кількість опорних пунктів росіян.

На фінансування проєктів "Армії дронів" у держбюджеті-2024 передбачено 13 млрд грн до кінця 2023 року і 43 млрд грн у 2024 році. Загальна потреба ЗСУ в придбанні дронів оцінюється у 200 млрд грн.