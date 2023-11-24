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АНАЛІТИКА

На польсько-українському кордоні у черзі стоять 2300 вантажівок, триває блокування трьох напрямків

 

Станом на 9 ранку 24 листопада продовжується блокування трьох напрямків на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Там, за інформацією польських прикордонників, у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.

Про це в коментарі hromadske повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Також блокування відбувається і за напрямком пункту пропуску "Шегині". Але ми зафіксували, що такі дії здійснюються протягом дня. О 9 вечора вчора польська сторона повідомила, що блокування знято на під'їзному шляху до кордону", - розповів Демченко, зауваживши, що блокування ще можуть поновитися.

Згідно з інформацією, яку надали польські прикордонники, станом на ранок 24 листопада навпроти пункту пропуску "Шегині" в бік України на території Польщі перебувають 1400 вантажівок.

Демченко також уточнив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок розблокований.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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