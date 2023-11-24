Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оборонний кластер BRAVE1 отримав фінансування на 2024 рік і готовий збільшити розмір грантів
10:56 24.11.2023 |
Кластер оборонних технологій BRAVE1 отримає фінансування на 2024 рік розміром 1,5 млрд грн і зможе збільшити обсяг грантів, повідомила керівниця кластеру BRAVE1 Наталія Кушнерська під час публічного інтерв'ю з Борисом Давиденком на ForbesTech-2023.
"На наступний рік нам виділили 1,5 млрд грн на фінансування проєктів. Суму грантів буде збільшено. Якщо цього року це $5 тис. і $25 тис., наступного року буде $10 тис., $25 тис., $50 тис., $100 тис. і навіть $250 тис.", - сказала Кушнерська.
За її словами, за сім місяців з моменту заснування кластера із 750 поданих розробок 346 отримали статус BRAVE1. Це означає, що проєкти пройшли військову експертизу та є цікавими для сил безпеки й оборони.
Гранти кластера вже отримали 79 розробок на суму $1,4 млн. Додатково 49 розробок очікують на підписання договорів. Їм може бути виділено $745 тис.
"До кінця року буде профінансовано українські defense-розробки на суму понад $2 млн", - сказала Кушнерська.
BRAVE1 сфокусований на проєктах роботизованих комплексів, які можуть замінити людей на лінії зіткнення, а також системах радіоелектронної боротьби (РЕБ) й радіоелектронної розвідки (РЕР). У фокусі - технології бойового й гуманітарного розмінування. Крім того, кластер розглядає рішення із застосуванням штучного інтелекту, розповіла Кушнерська.
Вона зазначила, що багато міжнародних компаній виявляють готовність локалізувати своє виробництво в Україні. Крім того, у країні розпочато будівництво заводів із виробництва компонентів для defence-tech.
"На сьогодні багато міжнародних компаній готові приїжджати в Україну локалізувати своє виробництво... Україна має всі шанси стати новою Силіконовою долиною тільки в defense tech", - сказала вона.
Раніше повідомлялося, що оборонний кластер BRAVE1 за перший місяць після запуску отримав 230 проєктів, десятки з них пройшли експертизу й будуть передані в серійне виробництво.
Також повідомлялося, що Мінцифри на базі Українського фонду стартапів (USF) запустило оборонний кластер BRAVE1 для підтримки інноваційних розробок в оборонному секторі країни. Передбачається, що платформа має об'єднати як підприємців, що мають ідеї та розробки, так і підприємців, які готові інвестувати в їхній розвиток. На гранти у фонді передбачено понад 100 млн грн.
Співзасновниками BRAVE1 є Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство економіки. Вони підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проєкту, метою якого є постачання на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень для створення переваги над ворогом і перемоги, комплексна підтримка українських розробників у сфері інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери задля перетворення України на світового лідера defense tech.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна створює «Армію роботів» і «Армію РЕБ», - Федоров
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.11.23
|На польсько-українському кордоні у черзі стоять 2300 вантажівок, триває блокування трьох напрямків
|Оборонний кластер BRAVE1 отримав фінансування на 2024 рік і готовий збільшити розмір грантів
|Мінекономіки ініціює підвищення мінімальних цін на алкоголь
|Гральному бізнесу нарахували 51,2 млрд грн додаткових податків. Компанії будуть оскаржувати це
Бізнес
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU