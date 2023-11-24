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АНАЛІТИКА

Оборонний кластер BRAVE1 отримав фінансування на 2024 рік і готовий збільшити розмір грантів

10:56 24.11.2023 |

Економіка

 

Кластер оборонних технологій BRAVE1 отримає фінансування на 2024 рік розміром 1,5 млрд грн і зможе збільшити обсяг грантів, повідомила керівниця кластеру BRAVE1 Наталія Кушнерська під час публічного інтерв'ю з Борисом Давиденком на ForbesTech-2023.

"На наступний рік нам виділили 1,5 млрд грн на фінансування проєктів. Суму грантів буде збільшено. Якщо цього року це $5 тис. і $25 тис., наступного року буде $10 тис., $25 тис., $50 тис., $100 тис. і навіть $250 тис.", - сказала Кушнерська.

За її словами, за сім місяців з моменту заснування кластера із 750 поданих розробок 346 отримали статус BRAVE1. Це означає, що проєкти пройшли військову експертизу та є цікавими для сил безпеки й оборони.

Гранти кластера вже отримали 79 розробок на суму $1,4 млн. Додатково 49 розробок очікують на підписання договорів. Їм може бути виділено $745 тис.

"До кінця року буде профінансовано українські defense-розробки на суму понад $2 млн", - сказала Кушнерська.

BRAVE1 сфокусований на проєктах роботизованих комплексів, які можуть замінити людей на лінії зіткнення, а також системах радіоелектронної боротьби (РЕБ) й радіоелектронної розвідки (РЕР). У фокусі - технології бойового й гуманітарного розмінування. Крім того, кластер розглядає рішення із застосуванням штучного інтелекту, розповіла Кушнерська.

Вона зазначила, що багато міжнародних компаній виявляють готовність локалізувати своє виробництво в Україні. Крім того, у країні розпочато будівництво заводів із виробництва компонентів для defence-tech.

"На сьогодні багато міжнародних компаній готові приїжджати в Україну локалізувати своє виробництво... Україна має всі шанси стати новою Силіконовою долиною тільки в defense tech", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що оборонний кластер BRAVE1 за перший місяць після запуску отримав 230 проєктів, десятки з них пройшли експертизу й будуть передані в серійне виробництво.

Також повідомлялося, що Мінцифри на базі Українського фонду стартапів (USF) запустило оборонний кластер BRAVE1 для підтримки інноваційних розробок в оборонному секторі країни. Передбачається, що платформа має об'єднати як підприємців, що мають ідеї та розробки, так і підприємців, які готові інвестувати в їхній розвиток. На гранти у фонді передбачено понад 100 млн грн.

Співзасновниками BRAVE1 є Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство економіки. Вони підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проєкту, метою якого є постачання на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень для створення переваги над ворогом і перемоги, комплексна підтримка українських розробників у сфері інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери задля перетворення України на світового лідера defense tech.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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