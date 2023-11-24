Мінекономіки ініціює підвищення мінімальних цін на алкоголь

Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої, зокрема, на горілку та лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) на 5-13%, виноробну продукцію (окрім ігристих і газованих винних напоїв) - на 40-85%, а на вина ігристі та газовані винні напої - на 12%.

Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів міністерство оприлюднило для публічного обговорення на своєму сайті в четвер.

Крім того, планується встановити диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші зброджені напої залежно від виду та місткості тари/пакування: у скляній та іншій тарі місткістю 0,7 літра та в упакуванні типу Tetra-Pak та Bag in box, металеві банки з харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ місткістю 1 літр.

Згідно із запропонованими урядом новими розцінками, мінімальні ціни на горілку підвищать на 4,7% - з 89,4 до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра, на коньяк (бренді) три зірочки - на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра, чотири зірочки - на 6,6%, із 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п'ять зірочок - на 6,4%, зі 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра.

На вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л пропоноване підвищення 57%: із 42 грн до 66 грн, вина ігристі у скляній тарі місткістю 0,7 л і 0,75 л - 11,9%, зі 109 грн до 122 грн за пляшку.

У документі наголошується, що чинний розмір мінімальних цін був встановлений 2021 року і більше не відповідає реальним витратам виробників на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.

Кабінет міністрів розраховує, що приведення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої до економічно обґрунтованих і достатніх для відшкодування виробниками власних витрат на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв збільшить надходження податків і зборів до державного і місцевого бюджету на 300 млн грн.

Крім того, цей захід сприятиме обмеженню вживання алкогольних напоїв населенням, скоротить кількість смертей, які виникають з цієї причини.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру виробників алкогольних напоїв, в Україні налічується 77 виробників спирту етилового, коньячного, плодового, виноградного, 462 виробники алкогольних напоїв. Право на ведення оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі, мають 454 суб'єкти. Торгівлею алкогольними напоями займаються 94197 суб'єкти.