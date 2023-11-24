Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гральному бізнесу нарахували 51,2 млрд грн додаткових податків. Компанії будуть оскаржувати це
09:14 24.11.2023 |
Податкова служба у листопаді здійснила податкові донарахування представникам грального бізнесу на 51,2 млрд грн. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"У цілому по гральному бізнесу донараховано податків та зборів на більше ніж 51,2 млрд грн. Ще раз: п'ятдесят один мільярд двісті мільйонів гривень. Стільки, податкова вважає, гральний бізнес винен державі з податків. Звичайно, ринок буде захищатися", - зазначив Железняк.
З цієї суми 42 млрд припадає на два онлайн-казино, уточнив він. За інформацією депутата, ця сума складає майже 3% усіх запланованих податкових надходжень до держбюджету.
У ДПС не конкретизують, кому саме дісталися донарахування. Втім, дають наступні суми:
- два онлайн-казино - 22,5 млрд грн та 19,5 млрд грн відповідно;
- дві букмекерські компанії - 5,6 млрд грн та 2,2 млрд грн;
- гральні автомати - 1,3 млрд грн.
За даними джерел Forbes, серед компаній, що податки донараховані компаніям Космолот, Pin-UP, Vbet, Favbet та First Casino. У письмовому коментарі пресслужби Vbet зазначається, що компанія має намір оскаржувати штрафи, незалежно від суми. У Vbet не підтвердили, але і не заперечили факт наявності конкретних претензій від податкової.
ДПС дійсно намагається нарахувати штрафні санкції, зазначила у письмовому коментарі пресслужба Favbet. Компанія не відповіла на питання про їхні обсяги. "Санкції є неправомірними з юридичної точки зору, ми будемо захищати свої інтереси всіма доступними законними методами", - зазначають у Favbet.
Потенційні судові процеси у таких справах можуть тривати кілька років, додає топменеджер іншого букмекера, що спілкувався на правах анонімності. Це найімовірніший сценарій, оскільки у легальних гравців ринку не буде грошей для оплати настільки великих штрафів, припускає він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки ініціює підвищення мінімальних цін на алкоголь
|Гральному бізнесу нарахували 51,2 млрд грн додаткових податків. Компанії будуть оскаржувати це
|«Укрнафта» замовила 200 насосів німецької Oil Dynamics для інтенсифікації видобутку
|Україна отримала 6 тисяч тонн обладнання для енергетичного сектору з 34 країн
|Brent знижується напередодні рішення ОПЕК+ з видобутку нафти
|Фонд держмайна провів перші пів тисячі аукціонів після відновлення приватизації
Бізнес
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark