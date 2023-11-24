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АНАЛІТИКА

Гральному бізнесу нарахували 51,2 млрд грн додаткових податків. Компанії будуть оскаржувати це

09:14 24.11.2023 |

Економіка

 

Податкова служба у листопаді здійснила податкові донарахування представникам грального бізнесу на 51,2 млрд грн. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"У цілому по гральному бізнесу донараховано податків та зборів на більше ніж 51,2 млрд грн. Ще раз: п'ятдесят один мільярд двісті мільйонів гривень. Стільки, податкова вважає, гральний бізнес винен державі з податків. Звичайно, ринок буде захищатися", - зазначив Железняк.

З цієї суми 42 млрд припадає на два онлайн-казино, уточнив він. За інформацією депутата, ця сума складає майже 3% усіх запланованих податкових надходжень до держбюджету.

У ДПС не конкретизують, кому саме дісталися донарахування. Втім, дають наступні суми:

- два онлайн-казино - 22,5 млрд грн та 19,5 млрд грн відповідно;
- дві букмекерські компанії - 5,6 млрд грн та 2,2 млрд грн;
- гральні автомати - 1,3 млрд грн.

За даними джерел Forbes, серед компаній, що податки донараховані компаніям Космолот, Pin-UP, Vbet, Favbet та First Casino. У письмовому коментарі пресслужби Vbet зазначається, що компанія має намір оскаржувати штрафи, незалежно від суми. У Vbet не підтвердили, але і не заперечили факт наявності конкретних претензій від податкової.

ДПС дійсно намагається нарахувати штрафні санкції, зазначила у письмовому коментарі пресслужба Favbet. Компанія не відповіла на питання про їхні обсяги. "Санкції є неправомірними з юридичної точки зору, ми будемо захищати свої інтереси всіма доступними законними методами", - зазначають у Favbet.

Потенційні судові процеси у таких справах можуть тривати кілька років, додає топменеджер іншого букмекера, що спілкувався на правах анонімності. Це найімовірніший сценарій, оскільки у легальних гравців ринку не буде грошей для оплати настільки великих штрафів, припускає він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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