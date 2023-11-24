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Фонд держмайна провів перші пів тисячі аукціонів після відновлення приватизації

23:59 23.11.2023 |

Економіка

 

Фонд державного майна України провів у системі "Прозорро.Продажі" перші 500 успішних приватизаційних аукціонів після відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Як ідеться в повідомленні Фонду, станом на 23 листопада ФДМУ організував 508 успішних торгів (включно з торгами, де очікується оплата, підписання договору тощо).

Загальна переможна ціна активів склала 3,96 млрд грн, що приблизно в 2,7 разів перевищує стартову.

Зазначається, що значне зростання вартості - результат високої конкуренції. За можливість розпочати власну справу або розширити вже існуючу змагалися 1 635 потенційних інвесторів. У середньому на аукціони надходило 4,5 пропозиції.

Серед найдорожчих лотів: готель "Ермітаж" у Києві (311 млн грн), "Волиньторф" (212 млн грн), "Рівнеторф" (205 млн грн), порт "Усть-Дунайськ" (201 млн грн) тощо.

Раніше повідомлялося, що в наступному році Фонд держмайна має забезпечити надходження до державного бюджету від продажу об'єктів приватизації на рівні 4 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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