Фінансові новини
- |
- 23.11.23
- |
- 20:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада має ухвалити три закони для траншу від ЄС на 1,5 млрд євро: про що йдеться
19:20 23.11.2023 |
Верховній раді необхідно ухвалити три закони, щоб Україна отримала від ЄС у 2023 році ще один транш макрофінансової допомоги.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла глава бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.
За її словами, зовнішнє фінансування в даному випадку підв'язане під ухвалення законів про незалежність САП, про криміналізацію контрабанди і про вдосконалення процесу добору суддів (проєкт №10140).
Законопроєкт про САП уже ухвалено в першому читанні, і в найкоротші терміни його планують розглянути в другому читанні.
Щодо законопроєкту про криміналізацію контрабанди, за словами Підласої, ще триває дискусія - запроваджувати кримінальну відповідальність за контрабанду всіх товарів, як того вимагає ЄС, чи змінити підхід.
"Немає дискусії про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. З цим усі згодні. Зараз є дискусія з бізнес-асоціаціями щодо криміналізації контрабанди всіх інших товарів", - заявила голова бюджетного комітету.
Наразі, за словами нардепа, податковий комітет і Мінфін намагаються знайти компроміс між вимогою європейців і баченням бізнесу.
"Можливо, він полягатиме в підвищенні кордонів, з яких починається криміналізація контрабанди всіх товарів. Можливо, у відтермінуванні набуття чинності цієї норми. Я думаю, потрібно визначити, який формат цього законопроєкту був би для нас прийнятний, і запропонувати Єврокомісії все ж таки зарахувати (виконання умови, - ред.) у такому вигляді", - зазначила Підласа.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада має ухвалити три закони для траншу від ЄС на 1,5 млрд євро: про що йдеться
|Міненерго розпочинає позапланові перевірки ТЕС через масове виведення у ремонт енергоблоків
|Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку великої війни
|Кількість користувачів «Дії» перевищила 20 мільйонів
|Норвегія надала MIGA $22 млн у фонд SURE для страхування інвестицій в Україну
|Колишнього посла Грузії в Україні призначили заступником голови АРМА
Бізнес
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark