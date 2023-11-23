Рада має ухвалити три закони для траншу від ЄС на 1,5 млрд євро: про що йдеться

Верховній раді необхідно ухвалити три закони, щоб Україна отримала від ЄС у 2023 році ще один транш макрофінансової допомоги.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла глава бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

За її словами, зовнішнє фінансування в даному випадку підв'язане під ухвалення законів про незалежність САП, про криміналізацію контрабанди і про вдосконалення процесу добору суддів (проєкт №10140).

Законопроєкт про САП уже ухвалено в першому читанні, і в найкоротші терміни його планують розглянути в другому читанні.

Щодо законопроєкту про криміналізацію контрабанди, за словами Підласої, ще триває дискусія - запроваджувати кримінальну відповідальність за контрабанду всіх товарів, як того вимагає ЄС, чи змінити підхід.

"Немає дискусії про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. З цим усі згодні. Зараз є дискусія з бізнес-асоціаціями щодо криміналізації контрабанди всіх інших товарів", - заявила голова бюджетного комітету.

Наразі, за словами нардепа, податковий комітет і Мінфін намагаються знайти компроміс між вимогою європейців і баченням бізнесу.

"Можливо, він полягатиме в підвищенні кордонів, з яких починається криміналізація контрабанди всіх товарів. Можливо, у відтермінуванні набуття чинності цієї норми. Я думаю, потрібно визначити, який формат цього законопроєкту був би для нас прийнятний, і запропонувати Єврокомісії все ж таки зарахувати (виконання умови, - ред.) у такому вигляді", - зазначила Підласа.

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