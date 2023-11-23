Кількість користувачів «Дії» перевищила 20 мільйонів

Порталом державних послуг "Дія" користується понад 20 млн користувачів.

Про це повідомив віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає українська редакція Forbes.

За його словами, запущена у 2020 році "Дія" добре показала себе з точки зору безпеки.

"Немає жодних витоків даних, працює системно", - запевнив Федоров.

Він додав, що станом на кінець листопада у Мінцифри працюють над низкою нових послуг, які можна буде отримувати через "Дію". Серед них - "єВідновлення", "єНотаріат", документи про освіту, "єБронювання", "єШлюб", "єПідприємець", перереєстрація авто та "Дія Офіс".

Як повідомлялося, станом на початок 2023 року кількість унікальних користувачів програми "Дія" становила 18,6 млн, з початку повномасштабного вторгнення Росії вона зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%.