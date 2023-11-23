Фінансові новини
- |
- 23.11.23
- |
- 20:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість користувачів «Дії» перевищила 20 мільйонів
Порталом державних послуг "Дія" користується понад 20 млн користувачів.
Про це повідомив віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає українська редакція Forbes.
За його словами, запущена у 2020 році "Дія" добре показала себе з точки зору безпеки.
"Немає жодних витоків даних, працює системно", - запевнив Федоров.
Він додав, що станом на кінець листопада у Мінцифри працюють над низкою нових послуг, які можна буде отримувати через "Дію". Серед них - "єВідновлення", "єНотаріат", документи про освіту, "єБронювання", "єШлюб", "єПідприємець", перереєстрація авто та "Дія Офіс".
Як повідомлялося, станом на початок 2023 року кількість унікальних користувачів програми "Дія" становила 18,6 млн, з початку повномасштабного вторгнення Росії вона зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада має ухвалити три закони для траншу від ЄС на 1,5 млрд євро: про що йдеться
|Міненерго розпочинає позапланові перевірки ТЕС через масове виведення у ремонт енергоблоків
|Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку великої війни
|Кількість користувачів «Дії» перевищила 20 мільйонів
|Норвегія надала MIGA $22 млн у фонд SURE для страхування інвестицій в Україну
|Колишнього посла Грузії в Україні призначили заступником голови АРМА
Бізнес
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark