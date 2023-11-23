Норвегія надала MIGA $22 млн у фонд SURE для страхування інвестицій в Україну

Норвегія надала $22 млн у Трастовий фонд підтримки реконструкції та економіки України (SURE) для зниження ризиків для іноземних інвесторів і задоволення попиту на військове страхування, повідомила пресслужба багатостороннього агентства з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA), яке заснувало SURE.

"Підтримка SURE з боку Норвегії надасть змогу MIGA краще реагувати на великий попит на військове страхування під час активної фази війни та знизити ризики для іноземних інвесторів, які братимуть участь у зусиллях із відновлення й реконструкції протягом тривалого часу...", - наводяться в релізі слова міністра закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Своєю чергою, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості приватних інвестицій для фінансування післявоєнної відбудови України та забезпечення їхньої безпеки для розвитку економіки.

"...тому для нас важливо забезпечити максимальну безпеку для грошей інвесторів... Це дасть змогу підтримати окремі проєкти в реальному секторі, які матимуть позитивний вплив на економіку країни", - наголосила вона.

"Внесок Норвегії є суттєвим і бажаним доповненням до Трастового фонду SURE для України. Це надасть нам змогу розширити допомогу, яку ми вже надаємо країні", - зазначив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

Як вказує MIGA, трастовий фонд залучає фінансування донорів для використання таких механізмів зниження ризиків, як "рівень першого збитку", який нівелює частину ризику.

Трастовий фонд підтримки реконструкції та економіки України (SURE) був заснований MIGA в лютому 2023 року для створення двосторонньої стратегії допомоги Україні в подоланні наслідків повномасштабного вторгнення Росії.

MIGA створено 1988 року як член Світового банку для сприяння прямим іноземним інвестиціям в економіки, що розвиваються, допомагаючи пом'якшити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, а також війни та громадянських заворушень. Також агентство займається поліпшенням кредитування для приватних інвесторів і самих кредиторів.

У пресслужбі уточнили, що з моменту початку роботи MIGA видало гарантій на суму понад $76 млрд у 123 країнах, що розвиваються, підтримавши понад тисячу проєктів, і за останнє десятиліття забезпечило 156 тис. нових робочих місць у країнах, що розвиваються.