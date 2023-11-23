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Колишнього посла Грузії в Україні призначили заступником голови АРМА
16:48 23.11.2023 |
Колишнього посла Грузії в Україні Григола Катамадзе призначено заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з питань європейської інтеграції.
Як повідомили у пресслужбі Нацагентства, він розпочинає роботу на цій посаді з 23 листопада.
Григол Катамазе був послом Грузії в Україні у 1995-2013 роках (з перервами), має українське громадянство. З 2015 року є президентом громадського об'єднання "Асоціація платників податків України".
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 30 червня призначив головою АРМА Олену Думу.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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