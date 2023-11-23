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Польські перевізники можуть заблокувати ще один пункт пропуску, у чергах – 11 тисяч вантажівок
16:00 23.11.2023 |
У чергах на виїзд з Польщі та у системі "еЧерга" на виїзд з України в очікуванні можливості перетнути кордон вже налічується загалом майже 11 тисяч вантажівок.
Про це свідчать дані Державної митної служби України.
Так, на пункті пропуску "Шегині" - "Медика", який польські перевізники блокують відсьогодні, пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі, проте вантажні транспортні засоби не пропускають взагалі.
Перед п/п "Медика" у напрямку "в'їзд в Україну" черга з вантажівок налічує близько 1500 авто. Зі сторони України реальна черга відсутня, але у системі "еЧерга" в очікуванні можливості перетнути кордон перебуває близько 1000 вантажних автомобілів.
Пункт пропуску "Рава-Руська" - "Хребенне" також заблоковано. Черга вантажних автомобілів на польській стороні становить 600 авто. У системі "еЧерга" наразі зареєстровано 1022 вантажівки.
Також триває блокування роботи пункту пропуску "Краківець" - "Корчова". Черга у напрямку "в'їзд в Україну" з вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1700 одиниць.
Польські перевізники також блокують МПП "Ягодин" - "Дорогуск". Станом на ранок четверга перед цим пунктом пропуску накопичилося 800 вантажівок на в'їзд, на виїзд очікує 100 транспортних засобів. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 вантажних автомобілів на виїзд з України.
"Водночас за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів", - додали у Митній службі.
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