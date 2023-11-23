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Бюджет Міноборони України на 2024 рік умовно розділено на три великі пакети за підходом країн НАТО
Бюджет Міноборони на наступний рік (1,16 трильйона грн) умовно можна розбити на три великі пакети, це підхід країн НАТО, за яким вони категоризують свої оборонні видатки, заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
"Перший пакет - закупівля боєприпасів і озброєння, що становить понад 20% нашого оборонного бюджету. Другий пакет - найбільший - персонал. Витрати на людей становитимуть понад 70% бюджету. Це - грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном", - сказав він в ефірі телемарафону.
Третій пакет, як зазначив заступник міністра, - експлуатаційні витрати, що включає паливо, підготовку військ, комунальні платежі, поточний ремонт.
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