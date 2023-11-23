Польські аграрії доєдналися до протесту перевізників на пункті пропуску «Медика - Шегині»

З четверга польські аграрії приєдналися до протесту польських перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочинають блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика - Шегині" поблизу Перемишля.

Про це заявили представники польської організації "Обмануте село", яка організовує протест, передає Укрінформ.

За словами представника цієї організації Романа Кондрува, протест розпочався о 10 годині за київським часом. Він полягатиме у постійному русі протестуючих по пішому переходу в Медиці на дорозі національного значення №28, яка веде до пункту пропуску.

Від четверга він триватиме з 10 до 21, а з понеділка його буде розширено на цілу добу.

Особи, які блокуватимуть кордон в цьому місці, пропускатимуть лише легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою. Натомість щогодини вони мають намір пропускати лише по дві вантажівки, які стоять у черзі перед кордоном.

Протестувальники висувають три головні вимоги до польського уряду: здійснення доплат до закупівельних цін на кукурудзу, які вони вважають в регіоні занизькими; продовження на наступний рік програми надання низькопроцентних кредитів аграріям, які було запроваджено у зв'язку з напливом українського збіжжя на польський ринок; збереження ставки аграрного податку, який планується підняти в 2024 році, на рівні цього року.

Свої вимоги протестувальники вже передали воєводі Підкарпатського воєводства. За їхніми словами, якщо уряд Польщі виконає усі вимоги, то протест завершиться.

Як повідомлялося, на польсько-українському кордоні з 6 листопада триває акція протесту польських перевізників. Серед вимог до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземців правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур та отримання доступу до української системи "Шлях".

За даними Державної прикордонної служби, станом на 22 листопада у чергах на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне", перебувають 2,7 тис. вантажівок. Крім того, ще 1300 вантажівок фіксуються на напрямку пункту пропуску Шегині.